سوق السيارات الأوروبية تسجل انخفاضا جديدا في فبراير

سجّلت سوق السيارات الأوروبية انخفاضا بنسبة 19،3 في المئة على أساس سنوي، وفقا للأرقام الصادرة اليوم الأربعاء عن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.وقال الاتحاد في بيان إن "تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 وعدم اليقين الاقتصادي، ما زالا يلقيان بثقلهما على الطلب".مع بيع 771 ألفا و486 سيارة في الاتحاد الأوروبي، سجل فبراير أدنى مستوى له منذ 2013 وهو عام سيّئ آخر لقطاع صناعة السيارات.من بين الأسواق الرئيسية، تبدو إيطاليا الأكثر قدرة على المقاومة (-12،3 في المئة) متجاوزة فرنسا (-20،9 في المئة).وفي ألمانيا، تراجعت السوق بنسبة 19 في المئة وبقيت إسبانيا عند مستوى منخفض جدا (-38،4 في المئة) منذ بداية الأزمة.