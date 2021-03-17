«التنمية الصناعية»: تسليم 51 وحدة صناعية لـ23 مستثمرا بالمحلة

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن بدء الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس في توقيع العقود النهائية وتسليم الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين بالـ7 مجمعات صناعية والتي تم طرحها بمحافظات الغربية والإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر والمنيا، مؤكدة حرص الوزارة على سرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات لشباب الأعمال لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم توقيع الدفعة الأولى من العقود النهائية مع 23 مستثمرا مخصص لهم 51 وحدة صناعية بمجمع المحلة الكبرى بالغربية، مشيرًا إلى أن لجنة فنية من الهيئة قامت بالتوجه إلى مدينة المحلة لتسليم الوحدات الصناعية بالمجمع للمستفيدين الذين استوفوا أوراقهم للبدأ فورا في تركيب الماكينات وبدء الإنتاج.وأضاف الزلاط، أن الهيئة قامت بتسليم خطابات التخصيص لمستثمري 7 مجمعات صناعية جديدة الشهر الماضي، تمهيدا لإنهاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة لتوقيع العقود وتسليم الوحدات.ونوه رئيس الهيئة إلى أن الوحدات الصناعية المخصصة بالمحلة بنظام الإيجار وتشمل أنشطة غزل ونسيج وملابس جاهزة وصناعات هندسية وكيماوية، مشيرًا إلى إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة حتى 8 وحدات لاستيعاب نشاطه الإنتاجي، كما أنه من المقرر أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من استلام وحدته.وأوضح أن المجمع يتوفر به كافة التجهيزات وشبكات المرافق والأطفاء والمياه والصرف وشبكات الطرق والخدمات، حيث ستوفر الهيئة كافة التيسيرات والدعم الفني لأصحاب الوحدات وتيسير استخراج كافة التراخيص اللازمة موجهًا الدعوة مستثمري المحافظة ورواد الأعمال للتقدم على الوحدات الشاغرة بالمجمع وتوفير كافة التسهيلات.وفي هذا السياق، أضاف الزلاط، أن الهيئة في إطار سعيها لتوفير كافة التسهيلات لإنجاح أصحاب المشروعات قامت بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم تيسيرات تمويلية لأصحاب الوحدات للحصول على الماكينات والمعدات ومستلزمات الانتاج للبدء فورا في الإنتاج، إلى جانب عن التيسيرات التمويلية الخاصة بالحصول على الوحدة نفسها بالتعاون مع عدد من البنوك، فضلا عن إقرار تيسيرات جديدة مؤخرا للمستثمرين الحاصلين على وحدات بالايجار بتاجيل تحصيل ايجار الوحدات لمدة 6 اشهر تيسيرا على رواد الأعمال.وكشف الزلاط أنه خلال الأيام القادمة سيتم توقيع عقود وتسليم الدفعة الأولى من الوحدات للمستثمرين الذين استوفوا أوراقهم بباقي المجمعات على التوالي.