الإنفاق على السفر الترفيهي سيتجاوز مستوى ما قبل كورونا في الشرق الأوسط

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها وكالة "يوجوف" بالنيابة عن "ريد إكزيبشنز"، الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، عن أن المبلغ الذي ينفقه المسافرون في الشرق الأوسط على السفر الترفيهي الدولي، سيبدأ في تجاوز مستويات 2019 قبل مرحلة جائحة كورونا، في أقل من ثلاث سنوات مدعومًا بالاستطلاع الأخير الذي قامت بإجرائه "توريزم إيكونوميكس".وأكدت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي الذي سيقام بنسخته الحية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 16 إلى 19 مايو 2021: "يعد هذا الأمر مشجعًا للغاية ويبعث بالتفاؤل".وأضافت كورتيس قائلة: "في عام 2019، كان الإنفاق على السفر الترفيهي الدولي في الشرق الأوسط كبيرًا، حيث كان يمثل ما نسبته 47% من إجمالي ميزانية السفر مقارنة بـ 37% على السفر الترفيهي المحلي و8% على كلاٍ من السفر الدولي والمحلي على التوالي، أما في عام 2020، فقد كان الإنفاق على السفر الترفيهي الدولي 20% فقط من المبلغ الذي تم إنفاقه قبل عام، ومع ذلك، فإن الإنفاق هذا العام سيتعافى إلى حوالي 50% مقارنة ًبعام 2019، وسترتفع النسبة إلى 75% في عام 2022 ومن ثم إلى 95% في عام 2023 حتى عام 2024، عندما سيتجاوز الإنفاق في هذا القطاع مستويات ما قبل مرحلة جائحة كوفيد-19 بنسبة تصل إلى 10%".ووفقًا لآخر وأحدث استطلاع قامت بإجرائه شركة "توريزم إيكونوميكس" وشركتها الأم أكسفورد إيكونوميكس، فقد ساهمت عملية طرح اللقاح وتوزيعه والطلب الكبير المكبوت مدعومًا بمدخرات المستهلكين العالية واستعادة عجلة التوظيف والتخفيف من قيود السفر المطبقة في تسريع عملية التعافي والانتعاش والعودة إلى النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 5.6% هذا العام، وهو ما يعتبر أسرع انتعاش اقتصادي حدث منذ 40 عامًا، كما شكلت المساهمة الإجمالية لصناعة السفر والسياحة في عام 2019 ما نسبته 10.4% من إجمالي الناتج المحلي في جميع أنحاء العالم، مما يدعو ذلك إلى تسليط الضوء على أهميتها الكبيرة ودورها البارز في انتعاش الاقتصاد العالمي.أما فيما يخص الاقتصادات المتقدمة، فقد قفزت معدلات ادخار الأسر من أقل من 10% من الدخل قبل عام 2020، لترتفع بنسبة 25% أثناء الإغلاق، قبل أن تنخفض إلى ما يزيد قليلًا عن 15% بالتزامن مع تخفيف قيود السفر.