رئيس وزراء فرنسا: سأتلقى لقاح أسترازينيكا فور حصوله على الضوء الأخضر

أعلن رئيس وزراء فرنسا "جان كاستكس" البالغ من العمر 55 عاما أنه سيتلقى لقاح شركة "أسترازينيكا" فور حصوله على الضوء الأخضر مجددا من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.وقال "كاستكس" في حوار خاص لقناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء - إنه "حتى الآن، قررت أن أتلقى التطعيم عندما يحين دوري".وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراجي" قد أعلنا في بيان مشترك أن تعليق اللقاح في بلديهما كان "إجراء احترازيا مؤقتا".يذكر أن رئيسة الوكالة الأوروبية للأدوية قد أكدت أمس الثلاثاء أن الوكالة لا تزال مقتنعة بسلامة لقاح كوفيد- 19 الذي طورته شركة "أسترازينيكا".يشار إلى أن حالة من الخوف انتشرت من اللقاح،حيث سجلت المزيد من الدول حدوث جلطات دموية لدى الأشخاص بعد تلقي التطعيم، وأوقفت عدة دول أوروبية استخدام المنتج، مما زاد من تعقيد حملات التطعيم المضطربة بالفعل.