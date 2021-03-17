استعلم فورا| بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع التضامن الاجتماعي 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع التضامن الاجتماعي

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والخطوة التالية، بعد الدخول على الموقع، واختيار الخدمات المتكاملة للمعاقين، يكتب المواطن الرقم القومي، ويقوم بتعبئة البيانات الأخرى الخاصة به وهي: الاسم رباعي، رقم الهاتف، العنوان، وأخيرًا الضغط على كلمة استعلام، وفي حين لم تظهر أية نتائج، يقوم المواطن بالذهاب للاستعلام عنها عبر مكاتب هيئة البريد.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي 1 - أن يكون الشخص الراغب في استخراج كارت الخدمات المتكاملة مصاب الشلل الرباعي، أو الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.



2 - أن يكون مصاب بمرض الجذام.



3 - الأشخاص المصابون بمرض طيف التوحد.



4 - الأشخاص ذوو القادمة.



5 - أصحاب صغر أو كبر حجم الرأس.



6 - مصابو متلازمة الداون.



7 - المصابون بفقد السمع التام، وأيضًا فقد البصر.



8- أصحاب الإعاقات المتعددة، ومصابي ضمور في العضلات.



9 - المصابون بتيبس المفاصل في أطراف متعددة.



الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 - إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للشخص الراغب في إستخراج بطاقة خدمات متكاملة.



- إحضار 3 صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة.



- إحضار التقارير الطبية التي تظهر حالة ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.

