استعلم فورا| بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع التضامن الاجتماعي 2021
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:25 م
تصدرت مؤشرات محرك البحث الأشهر عالميًا "جوجل" البحث عن لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع التضامن الاجتماعي، وارتفعت أعداد الزيارات عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
حيث تحاول الدولة المصرية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المدني وبجميع موسسات الدولة سواء مؤسساتها العملية والتعليمية والمجتمعية أيضا كي يتم دمجهم والاستفادة من خبراتهم ونشاطاتهم المختلفة وطاقاتهم العالية في كافة التخصصات.
وفي هذا الصدد، يقدم لكم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وشروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وقد أتاحت الوزارة للتخفيف عليهم في أمور حياتية كثيرة منها: المواصلات والتموين، وغيرها، حيث تعمل الحكومة على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجمتع ككل بكل مؤسساتها العملية والتعليمية والمجتمعية أيضا، وذلك للاستفادة من خبراتهم ونشاطاتهم المختلفة وطاقاتهم العمالية في العمل، حيث يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 5% من المجتمع.
حيث يمكن لهم معرفة جميع ما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، وعقب الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، يقوم المواطن بالضغط على خانة الاستعلام، ويقوم باختيار الخدمات المتكاملة للمعاقين.
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والخطوة التالية، بعد الدخول على الموقع، واختيار الخدمات المتكاملة للمعاقين، يكتب المواطن الرقم القومي، ويقوم بتعبئة البيانات الأخرى الخاصة به وهي: الاسم رباعي، رقم الهاتف، العنوان، وأخيرًا الضغط على كلمة استعلام، وفي حين لم تظهر أية نتائج، يقوم المواطن بالذهاب للاستعلام عنها عبر مكاتب هيئة البريد.
2 - أن يكون مصاب بمرض الجذام.
3 - الأشخاص المصابون بمرض طيف التوحد.
4 - الأشخاص ذوو القادمة.
5 - أصحاب صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - مصابو متلازمة الداون.
7 - المصابون بفقد السمع التام، وأيضًا فقد البصر.
8- أصحاب الإعاقات المتعددة، ومصابي ضمور في العضلات.
9 - المصابون بتيبس المفاصل في أطراف متعددة.
- إحضار 3 صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة.
- إحضار التقارير الطبية التي تظهر حالة ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.
حيث تحاول الدولة المصرية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المدني وبجميع موسسات الدولة سواء مؤسساتها العملية والتعليمية والمجتمعية أيضا كي يتم دمجهم والاستفادة من خبراتهم ونشاطاتهم المختلفة وطاقاتهم العالية في كافة التخصصات.
وفي هذا الصدد، يقدم لكم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وشروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وقد أتاحت الوزارة للتخفيف عليهم في أمور حياتية كثيرة منها: المواصلات والتموين، وغيرها، حيث تعمل الحكومة على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجمتع ككل بكل مؤسساتها العملية والتعليمية والمجتمعية أيضا، وذلك للاستفادة من خبراتهم ونشاطاتهم المختلفة وطاقاتهم العمالية في العمل، حيث يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 5% من المجتمع.
لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع التضامن الاجتماعيويمكن للمواطنين الدخول عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط التالي من هنا https:www.moss.gov.egar-egPagesdefault.aspx
حيث يمكن لهم معرفة جميع ما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، وعقب الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، يقوم المواطن بالضغط على خانة الاستعلام، ويقوم باختيار الخدمات المتكاملة للمعاقين.
اقرأ أيضا:
والخطوة التالية، بعد الدخول على الموقع، واختيار الخدمات المتكاملة للمعاقين، يكتب المواطن الرقم القومي، ويقوم بتعبئة البيانات الأخرى الخاصة به وهي: الاسم رباعي، رقم الهاتف، العنوان، وأخيرًا الضغط على كلمة استعلام، وفي حين لم تظهر أية نتائج، يقوم المواطن بالذهاب للاستعلام عنها عبر مكاتب هيئة البريد.
شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي1 - أن يكون الشخص الراغب في استخراج كارت الخدمات المتكاملة مصاب الشلل الرباعي، أو الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.
2 - أن يكون مصاب بمرض الجذام.
3 - الأشخاص المصابون بمرض طيف التوحد.
4 - الأشخاص ذوو القادمة.
5 - أصحاب صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - مصابو متلازمة الداون.
7 - المصابون بفقد السمع التام، وأيضًا فقد البصر.
8- أصحاب الإعاقات المتعددة، ومصابي ضمور في العضلات.
9 - المصابون بتيبس المفاصل في أطراف متعددة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للشخص الراغب في إستخراج بطاقة خدمات متكاملة.
- إحضار 3 صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة.
- إحضار التقارير الطبية التي تظهر حالة ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.