22 مارس.. جامعة سوهاج تشارك فى ملتقى التوظيف الافتراضى الثانى

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن المشاركة في ملتقى التوظيف الافتراضي الثاني للجامعات المصرية، يوم الاثنين 22 مارس الجاري، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية في مجال الاتصالات والتعليم والنقود والنقل والصناعات، حيث انتهى مركز التطوير المهنى بالجامعة من إعداد خريجي وطلبة الجامعة للمشاركة مع 4000 طالب وطالبة من 10 جامعات مصرية في أولى فعاليات منصة التوظيف الافتراضي للجامعات وهو الملتقى الافتراضي للتوظيف، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبدعم من رؤساء 10 جامعات حكومية مصرية.وأشار عزيز إلى أن الجامعة تحرص على توفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين بشكل مستمر على مدار العام، مشيرًا إلى أن منصة وملتقى التوظيف الافتراضي تعد خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة.وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الملتقى يعد الثاني من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضي الأول الذى عقد فى سبتمبر 2020 نجاحا كبيرا بحضور نخبة من أصحاب الأعمال وبمشاركة 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في 9 محافظات من أسوان إلى الإسكندرية، لافتًا أن هذه المبادرة تتفذ تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.ومن جانبه قال الدكتور سيد جبريل مدير المركز أن ملتقى التوظيف الافتراضى لمراكز التطوير المهنى UCCD 2021 هو ثاني ملتقى توظيفى افتراضى مجمع للجامعات المصرية الحكومية، يحضره نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الافتراضى الهدف منه توظيف خريجي الجامعات المصرية من دفعات ٢٠١٧ وحتي دفعة عام ٢٠٢٠ وإتاحة فرص تدريبية لخريجي ٢٠٢١، موضحا أنه من خلال الملتقى سيتقابل من أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات في بيئة إفتراضية، ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencin) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، حيث يقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثل الشركات.جدير بالذكر أنه سيشارك في الملتقى عدد من الشركات الكبرى والعالمية متعددة الجنسيات، تضم الصناعات الغذائية، والدوائية والتجميلية، والاوراق المالية، والإنشاء والتعمير، والطاقة، والنقل، وغيرها.