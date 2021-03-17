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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط 200 قطعة سلاح بينها رشاشين جرينوف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 200 قطعة سلاح نارى، بحوزة 168 متهمًا من بينها رشاشين جرينوف، 15 بندقية آلية، بندقيتان رصاص، 34 بندقية خرطوش، 11 طبنجة.

وضبط 136 فردًا محليًا، 382 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، ورشة لنصنيع الأسلحة النارية، و231 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 80484 حكم قضائى متنوع بإجمالى 6462 محكوم عليهم، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط تشكيل عصابى، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 23 حادثًا متنوعًا.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط 231 قضية مخدرات بإجمالى 244 متهمًا، ضبط 46 متهمًا هاربًا من المراقبة.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 29 متهمًا، وضبط 288 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 11259 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين، فحص 73 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجارٍ إستمرار الحملات الأمنية.

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