السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني

بحث رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد محمد العريفي مع مفوض إدارة الأزمات للاتحاد الأوروبي يانيش لينارشيش، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال العمل الإنساني.جاء ذلك خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء ببروكسل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، واستعرضا عددا من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.