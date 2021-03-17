الموانئ السعودية تسجل نموًا لافتًا خلال فبراير الماضي

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 3.58%، بواقع 572 ألف حاوية قياسية.ووفق وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، حققت الموانيء ارتفاعًا أيضًا في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت 16.16%، بواقع أكثر من 213 ألف حاوية قياسية.وطبقًا للوكالة، حققت الموانئ ارتفاعًا في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة بلغت 2.23%، بواقع أكثر من 20 مليون طن، والقادمة عبر 894 سفينة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020.