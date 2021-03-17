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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الموانئ السعودية تسجل نموًا لافتًا خلال فبراير الماضي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 3.58%، بواقع 572 ألف حاوية قياسية.

ووفق وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، حققت الموانيء ارتفاعًا أيضًا في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت 16.16%، بواقع أكثر من 213 ألف حاوية قياسية.

وطبقًا للوكالة، حققت الموانئ ارتفاعًا في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة بلغت 2.23%، بواقع أكثر من 20 مليون طن، والقادمة عبر 894 سفينة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020.

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