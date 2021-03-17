«حياة كريمة» تواصل تطوير الصرف الصحي بسوهاج

قالت مؤسسة «حياة كريمة»، إن عمليات التنفيذ والحفر متواصلة لمشروعات الصرف الصحي لمركز البلينا بمحافظة سوهاج بقرى الإصلاح، وقرية الحرجة بالقرعان، بالإضافة إلى حفر الخطوط الفرعية من الشوارع، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وأكدت المؤسسة، في بيان اليوم، الوقوف على احتياجات المواطنين من القرى المستهدفة بمحافظة سوهاج، حيث اجتمع نائب المحافظ، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلو الجمعيات بالمحافظة، وعضو مؤسسة حياة كريمة، لتحديد وتلبية احتياجات المواطنين كل حسب تخصصه ومحدداته.