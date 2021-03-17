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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:44 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة لاختبار المتقدمين لشغل عدد من المناصب القيادية والتجديد لآخرين، ومنها وظائف مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ومدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز ومدينة ديروط ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة ومدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم والتي تجريها اللجنة الدائمة لاختيار القيادات برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة المشكلة لذلك لاختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حضر الاجتماع، المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وأحمد فوزي مدير مديرية التنظيم والإدارة وسمير محمد سيد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة ومنار مدير الشئون القانونية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

وأضاف السكرتير العام أن اللجنة ناقشت المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة التي يعملون بها ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء كما تم توجيه أسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات.

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