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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان: محطة جديدة لتنقية المياه بـ320 مليون جنيه في الفيوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:42 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بـ"العزب الجديدة" بتكلفة تقديرية 320 مليون جنيه، لزيادة كميات المياه المنتجة لخدمة أهالي مركز يوسف الصديق والقرى المجاورة بمحافظة الفيوم، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن شركة الفيوم وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لتنفيذ وإنشاء المحطة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 60 ألف م3يوم، مضيفًا أن أعمال إنشاء المحطة تشمل "عنابر للمياه العكرة والنقية - ومأخذا للمحطة - ومروقات ومرشحات - الطلمبات"، بإشراف مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم.

وأكد رئيس الشركة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعمل ككيان واحد.

جدير بالذكر أن وفدًا من شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة وبعض رؤساء القطاعات ومديري العموم مسئولى تنفيذ المحطة، أجروا جولة تفقدية داخل المشروع بالعزب الجديدة لمعاينة موقع إنشاء المحطة الجديدة.

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