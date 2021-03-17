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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مع اقتراب رمضان.. «الأورمان» تستعد لتوزيع كراتين مواد غذائية بسوهاج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:07 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال - مصطفى علم الدين
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قال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إنه مع اقتراب شهر رمضان المعظم بدأت الجمعية في وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية تعمل على توفيرها من الآن لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل، على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة سوهاج.

وأوضح فؤاد، أن الجمعية بدأت في اختيار الأصناف المقرر إضافتها فى الكرتونة والكميات، حيث تهدف إلى توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفى 15 يوما في رمضان.

وأكد أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة خاصة بظهور جائحة كورونا، فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وهذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول إليها.

وأشار فؤاد إلى أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة، يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة سوهاج يشمل جميع عزب ونجوع وقرى فى جميع مراكز المحافظة.

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