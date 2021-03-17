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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 13 ألف مشروع للشباب بـ2 مليار جنيه في الشرقية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:13 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك"، ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

وكشف غراب عن تنفيذ 13 ألفًا و644 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 2 مليار و54 ألف جنيه، لتوفير 45 ألفًا و201 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها (تجارة سيراميك، مفروشات، مصنع أعلاف، أسمدة عضوية، ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع أرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا وغيرها).

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاءوا في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها 2367 مشروعًا، يليه مركز الحسينية بإجمالي 641 مشروعًا، ثم مركز بلبيس بإجمالي 1780 مشروعًا.

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