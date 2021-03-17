أمريكا تحذر من «فيروسات الفدية» المستهدفة للمؤسسات التعليمية

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (أف بي آي) تحذيرا جديدا حول وقوع هجوم إلكتروني جديد تحت اسم "فيروسات الفدية"، والتي تستهدف هذه المرة المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.وتضمن التحذير أن جهات التهديد التي تقف وراء الهجمات تعرف باسم "بى واى إس ايه - PYSA"، وتقوم بتشفير البيانات على الأنظمة المخترقة، وأيضًا تسرق المعلومات من الضحايا وتهدد بتسريبها، في محاولة لزيادة فرصهم في الحصول على الأموال.ويستخدم القراصنة الإلكترونيون في هذه الهجمات عادة تقنية تسمى "هجمات التصيد الاحتيالي" وبرمجيات الوصول للأجهزة عن بعد للوصول للشبكات المستهدفة، عن طريق إرسال رسائل خادعة تحتوي على روابط، مهمتها فتح ثغرة في النظام والـRDP أو بروتوكول الوصول عن بعد للأجهزة، وذلك للوصول الأولي إلى الشبكات المستهدفة، ثم يستخدمون أدوات برمجية للوصول للبيانات ومن ثم تشفيرها.وتعتبر برامج الفدية نوعا من البرامج الفيروسية التي يستخدمها قراصنة الإنترنت لتشفير ملفات المستخدمين، حتى يتم دفع فدية مالية.