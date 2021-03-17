«الضرائب» توعي موظفي «الشركة الشرقية» بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:40 ص
راندا التونيطباعة
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الماليه بضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، لنشر الوعى الضريبى حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وأهميتها وخطوات الانضمام إليها، تم عقد ندوة مع الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى تعد إحدى المشروعات الضخمة التى تنفذها مصلحة الضرائب فى ظل التحول الرقمى للدولة، وتعد مصر من أوائل الدول الرائدة فى الشرق الأوسط فى تطبيقها، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تريدان تغيير ثقافة ومنهجية التعامل مع الممولين، وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم بأحدث الأساليب الرقمية.
وقال عبد القادر، إن المصلحة تثمن دور الشركة الشرقية فى سرعة استجابتها لمساعدة المصلحة فى إنجاح مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذى تشهده، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ومن جهته، أشاد هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بالتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية، موجهًا الشكر لوزارة المالية ومصلحة الضرائب لتنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تدل على اهتمام المصلحة بالممولين وتقديم الدعم لهم، والتوجه لهم في محاولة منها لشرح وتبسيط وتحليل التطوير والميكنة التي تحدث داخل مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد أمان أن الشركة الشرقية داعمة للاقتصاد الوطني وستبادر إلى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وعلى استعداد لتقديم كل الدعم والمساعدة لمصلحة الضرائب لتطبيق التحول الرقمي الذي يساعد الإقتصاد القومي.
وأضاف، أن الشركة الشرقية ستبدأ في جمع القواعد البيانية الخاصة بشركاتها داخل مصر وستقوم بإمداد مصلحة الضرائب بالبيانات الخاصة بالمتعاملين معها، وخاصة من ليس لديهم بطاقات ضريبية.
وقال أمان، إن الشركة الشرقية تدعم التحول الرقمى الذى تسعى الدولة لتحقيقه وستبدأ في تشغيل برنامج ميكنة المتحصلات حيث قامت بالعمل مع البنك الأهلي المصري على توزيع ماكينات "pos" على الموزعين من تجار الجملة والنصف جملة لتحقيق أولى خطوات الشمول المالي الحقيقي للوصول إلى حركة تحصيل إلكتروني متكاملة، وسوف يبدأ في تطبيق البرنامج مبدئيا في بورسعيد بالاتفاق مع البنك الأهلي، وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها تباعًا بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن المصلحة استطاعت تنفيذ هذه المنظومة وفقًا للمراحل المقررة لها من مرحلة تشغيل تجريبي، والتى بدأت فى 30 يونيو الماضى، وبدأت المرحلة الأولى منها فى 15 نوفمبر الماضى بالتطبيق على 137 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، لافتًا إلى بدء المرحلة الثانية للمنظومة فى 15 فبراير الماضى بالتطبيق على 347 شركة، مشيرًا إلى قرار رقم 85 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 1552021.
وأوضح أن البريد الإلكترونى [email protected]، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
وقال عبد القادر، إن المصلحة تثمن دور الشركة الشرقية فى سرعة استجابتها لمساعدة المصلحة فى إنجاح مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذى تشهده، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ومن جهته، أشاد هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بالتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية، موجهًا الشكر لوزارة المالية ومصلحة الضرائب لتنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تدل على اهتمام المصلحة بالممولين وتقديم الدعم لهم، والتوجه لهم في محاولة منها لشرح وتبسيط وتحليل التطوير والميكنة التي تحدث داخل مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد أمان أن الشركة الشرقية داعمة للاقتصاد الوطني وستبادر إلى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وعلى استعداد لتقديم كل الدعم والمساعدة لمصلحة الضرائب لتطبيق التحول الرقمي الذي يساعد الإقتصاد القومي.
وأضاف، أن الشركة الشرقية ستبدأ في جمع القواعد البيانية الخاصة بشركاتها داخل مصر وستقوم بإمداد مصلحة الضرائب بالبيانات الخاصة بالمتعاملين معها، وخاصة من ليس لديهم بطاقات ضريبية.
وقال أمان، إن الشركة الشرقية تدعم التحول الرقمى الذى تسعى الدولة لتحقيقه وستبدأ في تشغيل برنامج ميكنة المتحصلات حيث قامت بالعمل مع البنك الأهلي المصري على توزيع ماكينات "pos" على الموزعين من تجار الجملة والنصف جملة لتحقيق أولى خطوات الشمول المالي الحقيقي للوصول إلى حركة تحصيل إلكتروني متكاملة، وسوف يبدأ في تطبيق البرنامج مبدئيا في بورسعيد بالاتفاق مع البنك الأهلي، وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها تباعًا بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن المصلحة استطاعت تنفيذ هذه المنظومة وفقًا للمراحل المقررة لها من مرحلة تشغيل تجريبي، والتى بدأت فى 30 يونيو الماضى، وبدأت المرحلة الأولى منها فى 15 نوفمبر الماضى بالتطبيق على 137 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، لافتًا إلى بدء المرحلة الثانية للمنظومة فى 15 فبراير الماضى بالتطبيق على 347 شركة، مشيرًا إلى قرار رقم 85 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 1552021.
وأوضح أن البريد الإلكترونى [email protected]، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.