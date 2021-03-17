بعد تصدر عبير صبري «التريند».. فنانات تألقن فى دور«صعيدية»
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:51 م
هويدا سعيدطباعة
تصدرت الفنانة عبير صبري تريند محركات البحث جوجل بعد مداخلتها هاتفيًا لبرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر فضائية «DMC»، وقالت ": إنها ستجسد شخصية صعيدية في مسلسل «موسى»، وقد عانت مع اللهجة واتبعت لي مشاهد بصوت مصحح اللهجة وبحفظهم زي ما هو باعتهملي."
ونرصد مجموعة من أبرز الفنانات اللاتي جسدن دور صعيدية ببراعة.
وفاء عامر
جسدت الفنانه مجموعة من الأعمال الصعيدية التي كانت ببراعه أبرزها مسلسل"جبل الحلال" وفيلم "كف القمر".
علبة كامل
قدمت الفنانة عددا من الأعمال التي ابهرتنا، خاصة دور الحاجه "نصرة" في مسلسل "سلسال الدم" وبرعت في أداء المرأة الصعيدية.
سوسن بدر
فى مسلسل "الرحايا" مع النجم نور الشريف، تعد من النجمات اللاتى تحدثن اللهجة الصعيدية بطريقة سليمة وواضحة.
رانيا فريد شوقى
قدمت النجمة رانيا فريد شوقي، دور فتاة صعيدية في مسلسل "الضوء الشارد" وكانت قد اتقنت اللهجة بشكل جيد.
سماح السعيد
نجاحا الفنانه سماح السعيد في النطق السليم للهجة الصعيدية بمسلسلي أفراح إبليس ودهشة، كان ممتازا.
حنان مطاوع
قدمت حنان مطاوع دور الصعيدية في مسلسل " دهشة" وكانت قد قدمته ببراعة.
روبى
نجحت الفنانة فى مسلسل "أهو دا اللى صار"، ببراعه.
ونرصد مجموعة من أبرز الفنانات اللاتي جسدن دور صعيدية ببراعة.
وفاء عامر
جسدت الفنانه مجموعة من الأعمال الصعيدية التي كانت ببراعه أبرزها مسلسل"جبل الحلال" وفيلم "كف القمر".
علبة كامل
قدمت الفنانة عددا من الأعمال التي ابهرتنا، خاصة دور الحاجه "نصرة" في مسلسل "سلسال الدم" وبرعت في أداء المرأة الصعيدية.
سوسن بدر
فى مسلسل "الرحايا" مع النجم نور الشريف، تعد من النجمات اللاتى تحدثن اللهجة الصعيدية بطريقة سليمة وواضحة.
رانيا فريد شوقى
قدمت النجمة رانيا فريد شوقي، دور فتاة صعيدية في مسلسل "الضوء الشارد" وكانت قد اتقنت اللهجة بشكل جيد.
سماح السعيد
نجاحا الفنانه سماح السعيد في النطق السليم للهجة الصعيدية بمسلسلي أفراح إبليس ودهشة، كان ممتازا.
حنان مطاوع
قدمت حنان مطاوع دور الصعيدية في مسلسل " دهشة" وكانت قد قدمته ببراعة.
روبى
نجحت الفنانة فى مسلسل "أهو دا اللى صار"، ببراعه.