بعد تصدر عبير صبري «التريند».. فنانات تألقن فى دور«صعيدية»

وفاء عامر

علبة كامل

سوسن بدر

رانيا فريد شوقى

سماح السعيد

حنان مطاوع

روبى

تصدرت الفنانة عبير صبري تريند محركات البحث جوجل بعد مداخلتها هاتفيًا لبرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر فضائية «DMC»، وقالت ": إنها ستجسد شخصية صعيدية في مسلسل «موسى»، وقد عانت مع اللهجة واتبعت لي مشاهد بصوت مصحح اللهجة وبحفظهم زي ما هو باعتهملي."ونرصد مجموعة من أبرز الفنانات اللاتي جسدن دور صعيدية ببراعة.جسدت الفنانه مجموعة من الأعمال الصعيدية التي كانت ببراعه أبرزها مسلسل"جبل الحلال" وفيلم "كف القمر".قدمت الفنانة عددا من الأعمال التي ابهرتنا، خاصة دور الحاجه "نصرة" في مسلسل "سلسال الدم" وبرعت في أداء المرأة الصعيدية.فى مسلسل "الرحايا" مع النجم نور الشريف، تعد من النجمات اللاتى تحدثن اللهجة الصعيدية بطريقة سليمة وواضحة.قدمت النجمة رانيا فريد شوقي، دور فتاة صعيدية في مسلسل "الضوء الشارد" وكانت قد اتقنت اللهجة بشكل جيد.نجاحا الفنانه سماح السعيد في النطق السليم للهجة الصعيدية بمسلسلي أفراح إبليس ودهشة، كان ممتازا.قدمت حنان مطاوع دور الصعيدية في مسلسل " دهشة" وكانت قد قدمته ببراعة.نجحت الفنانة فى مسلسل "أهو دا اللى صار"، ببراعه.