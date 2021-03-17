روسيا: موسكو تتعامل بهدوء مع تهديد أمريكا بفرض عقوبات جديدة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده تنظر بهدوء حيال تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة بسبب مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2020، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بزيادة الضغط على روسيا.وقال ريابكوف- في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، تعليقًا على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول تدخل روسي مزعوم في انتخابات 2020 والتهديد بفرض عقوبات جديدة محتملة: "للأسف، أصبح هذا النهج معيارًا ونمط حياة بالنسبة إلى الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن الاستنتاجات التي جاءت في التقرير لا أساس لها.وأضاف: "إن الصياغة في التقرير غامضة وإن عدم الدقة للبيانات يأتي عمدًا"، موضحًا أن هذا السلوك أضحى معيار حياة في واشنطن".