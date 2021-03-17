رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«رفض تعريته فقيده بحبل».. أقوال الطفل ضحية هتك العرض في جراج النزهة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:39 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
طباعة
استمعت نيابة النزهة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال الطفل ضحية هتك العرض على يد عاطل، حيث أوضح أن المتهم استدرجه للعب داخل الجراج، ثم هتك عرضه.

وأضاف الطفل أنه فور دخوله الجراج وراء المتهم أغلق الأخير الباب ثم حاول تعريته وبرفضه قام بتقييده بحبل ثم حسر عنه ملابسه ولامس مواطن عفته.

وأمرت نيابة النزهة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتعرض ابنها البالغ من العمر 7 سنوات لهتك عرضه على يد عامل داخل جراج بعد أن قيده بالحبال.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى 2 أبريل

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: بهية لاتفرق بين عبد المنعم رياض وعوض عبد الشافي!

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب