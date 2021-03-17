«رفض تعريته فقيده بحبل».. أقوال الطفل ضحية هتك العرض في جراج النزهة

استمعت نيابة النزهة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال الطفل ضحية هتك العرض على يد عاطل، حيث أوضح أن المتهم استدرجه للعب داخل الجراج، ثم هتك عرضه.وأضاف الطفل أنه فور دخوله الجراج وراء المتهم أغلق الأخير الباب ثم حاول تعريته وبرفضه قام بتقييده بحبل ثم حسر عنه ملابسه ولامس مواطن عفته.وأمرت نيابة النزهة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتعرض ابنها البالغ من العمر 7 سنوات لهتك عرضه على يد عامل داخل جراج بعد أن قيده بالحبال.وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.