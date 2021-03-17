ضبط مالك شركة مكملات غذائية فاسدة في البحيرة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك شركة لتجارة وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.ضبط 12200 عبوة عسل، 263 كيلو جرام مكملات غذائية؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.