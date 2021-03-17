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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«وسائل تنظيم الأسرة والرد على الشائعات» ندوة بإعلام زفتى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:50 ص
ندوة بإعلام زفتى
ندوة بإعلام زفتى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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نظم مجمع إعلام زفتى، بالتعاون مع الوحدة الصحية بقرية الغريب، ندوة إعلامية تحت عنوان "وسائل تنظيم الأسرة والرد على الشائعات"، واستهدفت الندوة نشر الوعي بأهمية وسائل تنظيم الأسرة والرد على الشائعات التي أثيرت حولها.

تحدثت في الندوة الدكتور سلوى عطية الشامى، طبيب تنظيم أسرة ومدير الوحدة الصحية بالغرب، وقد أوضحت بعض المشكلات التي تواجه المرأة هذه الأيام أهمها الأنيميا، وأكدت على أهمية وسائل تنظيم الأسرة للحفاظ على صحة الأم.

وقالت: إن وسائل تنظيم الأسرة تنقسم إلى وسائل موضعية وهرمونية، وأن اللولب من أفضل الوسائل يستمر لفترة زمنية تتراوح من 8 إلى 10 سنوات، ونبهت على ضرورة وجود فترة مباعدة بين الحمل والآخر للحفاظ على صحة الأم وأهمية استشارة الطبيب للحصول على وسيلة مناسبة لأنها تختلف من سيدة إلى أخرى.

وتطرقت إلى جهود الدولة لمبادرات الرئيس للحفاظ على الصحة العامة وصحة المرأة خاصة، ومنها الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض المنقولة من الأم للجنين، وشددت على عدم استخدام وسيلة هرمونية لمنع الحمل في حالة وجود تاريخ وراثي للأورام. وأوصت باستعمال وسيلة لتأجيل الحمل للبنت إذا تزوجت قبل 18 سنة.

وفي النهاية دار حوار نقاشي بين الدكتورة والجمهور، وتم الرد على استفساراتهم، شارك في الندوة موظفو ورواد الوحدة وبعض أهالي القرية، وأدار اللقاء أحمد عادل مجاهد أخصائي الإعلام ومسئول الإعلام السكاني، تحت إشراف محمد مصطفى عبده مدير المجمع، وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.

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