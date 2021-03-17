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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المقاولون العرب»: ننفذ مشروعات في 161 قرية ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:45 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
محمد إبراهيم
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زار المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، محافظة أسيوط لمتابعة المشروعات التي تنفذها الشركة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية.

واستهل «فاروق» الزيارة بلقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الشركة بالمحافظة، كما نظمت زيارة تفقدية لمشروع كوبري منقباد الذي تنفذه الشركة ويعد شريانًا جديدًا للنقل بالمحافظة، ويهدف لخلق سيولة مرورية وحل مشكلة الاختناق المروري عند تقاطع مدخل أسيوط الشمالي (طريق أسيوط القاهرة الزراعي) مع مدخل الطريق الصحراوي الغربي، ويصل طوله شامل المنازل والمطالع 1900 متر طولي وعرض 16.70 متر.

وأوضح «فاروق» أن الشركة تنفذ حاليًا مشروعات ضمن مباردة "حياة كريمة" في 161 قرية داخل 11 محافظة، منها 75 قرية في محافظة أسيوط، تشمل أعمال مد شبكات الانحدار وخطوط طرد وإنشاء محطات الرفع ومحطات المعالجة، تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقام رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب ومرافقوه بجولة شملت زيارة بعض القرى بمركزى الفتح ومنفلوط لتفقد الأعمال الجارية، ثم عقد اجتماع مع لجنة الإشراف بالشركة على مشروع "حياة كريمة"، أكد خلاله على ضرورة تذليل كل الصعوبات لضمان استمرار سير المشروعات داخل القرى والمتابعة اليومية والدورية للمشروع مع وضع سلامة قاطني القرى على رأس الأولويات نظرًا لصعوبة حركة المعدات داخل القرى.

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