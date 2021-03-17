رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير يوناني: نعترف بـ «سبوتنيك V» الروسي أسوة باللقاحات الأوروبية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:42 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوتشاريس،أن بلاده تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي أسوة باللقاحات المعتمدة أوروبيا.

وقال ثيوتشاريس - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاربعاء - " إن اليونان تعتزم فتح حدودها أمام السياح، بمن فيهم الروس، في 14 مايو المقبل، وأضاف: "يتعين على المواطن الروسي الذي يرغب في دخول اليونان، أن يكون إما قد تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا، أو أن يقدم اختبارا سلبيا للفيروس أو أن يثبت امتلاكه أجساما مضادة لكورونا بعد الشفاء".

ورحب الوزير اليوناني بقيام الشركة المنتجة لـ"سبوتنيك V" بتقديم طلب إلى وكالة الأدوية الأوروبية للموافقة على استخدامه لتطعيم سكان الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه بغض النظر عما إذا كان سيتم استخدام "سبوتنيك V" في أوروبا كلقاح معترف به للأغراض الطبية، فقد قررت اليونان أن لقاح "سبوتنيك V" بالنسبة لها يساوي اللقاحات الأوروبية عند استخدامه لأغراض السفر، على أن يعفى السائح من الخضوع لفحص كورونا كل مرة يريد دخول اليونان.

موضوعات متعلقة

لا تكتشف بـ«PCR».. سلالة جديدة من كورونا تظهر فى فرنسا

«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: بهية لاتفرق بين عبد المنعم رياض وعوض عبد الشافي!

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب