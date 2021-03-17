وزير يوناني: نعترف بـ «سبوتنيك V» الروسي أسوة باللقاحات الأوروبية

أكد وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوتشاريس،أن بلاده تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي أسوة باللقاحات المعتمدة أوروبيا.وقال ثيوتشاريس - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاربعاء - " إن اليونان تعتزم فتح حدودها أمام السياح، بمن فيهم الروس، في 14 مايو المقبل، وأضاف: "يتعين على المواطن الروسي الذي يرغب في دخول اليونان، أن يكون إما قد تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا، أو أن يقدم اختبارا سلبيا للفيروس أو أن يثبت امتلاكه أجساما مضادة لكورونا بعد الشفاء".ورحب الوزير اليوناني بقيام الشركة المنتجة لـ"سبوتنيك V" بتقديم طلب إلى وكالة الأدوية الأوروبية للموافقة على استخدامه لتطعيم سكان الاتحاد الأوروبي.وأوضح أنه بغض النظر عما إذا كان سيتم استخدام "سبوتنيك V" في أوروبا كلقاح معترف به للأغراض الطبية، فقد قررت اليونان أن لقاح "سبوتنيك V" بالنسبة لها يساوي اللقاحات الأوروبية عند استخدامه لأغراض السفر، على أن يعفى السائح من الخضوع لفحص كورونا كل مرة يريد دخول اليونان.