رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دويتش فيليه»: سريلانكا تحظر النقاب لمخاوف تتعلق بالأمن القومي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:35 ص
الملابس الإسلامية
الملابس الإسلامية
أمينة ذكى
طباعة
قالت شبكة الأخبار الألمانية "دويتش فيليه" إن سريلانكا تخوض حربا ضد التطرف، وتابعت أن قرار سريلانكا الأخير بحظر الملابس النسائية الإسلامية يأتي بسبب مخاوف تتعلق بـ "الأمن القومي".

يأتي هذا فيما تعهدت السلطات في سريلانكا ذات الأغلبية البوذية بإغلاق أكثر من 1000 مدرسة إسلامية وحظر النقاب رسميًا، كما منحت الحكومة نفسها سلطات اعتقال المشتبه بهم بتهمة " التطرف".

وكانت الحكومة السريلانكية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري إنها ستحظر قريبًا النقاب والملابس النسائية التي تخفي وجوه وأجساد من يرتديها بالكامل في الأماكن العامة.

وقال وزير الأمن العام ساراث ويراسيكارا إن "البرقع له تأثير مباشر على الأمن القومي"، "في أيامنا الأولى، كان لدينا الكثير من الأصدقاء المسلمين، لكن النساء والفتيات المسلمات لم يرتدين النقاب قط"، وأضاف: "إنها علامة على التطرف الديني الذي ظهر مؤخرا وسنحظره بالتأكيد"، وقال ويراسيكارا إنه سيسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء لجعل الحظر دائمًا.

وعن إغلاق أكثر من ألف مدرسة، قال الوزير السريلانكي: إن السلطات أغلقت أكثر من 1000 مدرسة إسلامية، لأنها غير مسجلة ولا تتبع سياسة التعليم الوطنية، وأضاف: لا أحد يستطيع أن يفتح مدرسة وأن يعلم الأطفال كل ما يريد".

يذكر أنه في أعقاب تفجيرات عام 2019 للفنادق والكنائس المسيحية، دعت لجنة رئاسية إلى حظر المتطرفين والجماعات البوذية القومية المتطرفة، قائلة إن هذه الفصائل تتغذى على بعضها البعض، كما أعلن الرئيس جوتابايا راجابكسا أن الحكومة ستمنح نفسها سلطات جديدة "لنزع التطرف" من المتطرفين المشتبه بهم.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستكون السلطات قادرة على احتجاز أي شخص يشتبه في ارتكابه "أعمال عنف أو تنافر ديني أو عرقي أو مجتمعي أو مشاعر سوء النية أو العداء بين المجتمعات المختلفة" - وإبقائه قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى عامين.

يذكر أن سريلانكا قد حظرت ارتداء العباءات مؤقتًا في عام 2019 بعد تفجيرات يوم أحد عيد الفصح على الكنائس والفنادق في سريلانكا والتي أودت بحياة أكثر من 360 شخصًا، حيث تم إلقاء اللوم على مجموعتين مسلمتين محليتين كانتا قد بايعتا داعش.

حيث حمّلت الحكومة السريلانكية رسميا مسؤولية مجزرة عيد "الفصح"، التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة في العاصمة وعددا من المدن لـ"جماعة التوحيد الوطنية"، المعروفة اختصارًا بـNTJ.

جدير بالذكر أن جماعة التوحيد الوطنية جماعة متطرفة تتخذ من الدين الإسلامي ستارا لها، ومن العمل الخيري مظلة لتمويل الإرهاب، تأسست في مدينة كاتنكودي -ذات الأغلبية المسلمة- بسريلانكا عام 2014، كما أفادت تقارير إعلامية بأن زعماء الجماعة الإرهابية ترددوا على قطر في زيارات متعاقبة لمقابلة مفتي الإرهاب والقيادي بتنظيم الإخوان يوسف القرضاوي.

وكشفت صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب "مجزرة الفصح" عن لقاءات القرضاوي مع أحد مؤسسي جماعة التوحيد المدعو سلمان الندوي، ما يكشف عن مدى تأثر تلك الجماعة بفكر تنظيم الإخوان الإرهابي.

وتعرضت قيادة جماعة "التوحيد الوطنية" لهجوم وانتقادات واسعة من المنظمات الإسلامية السريلانكية إثر دعوتها تلقين الأصولية المتطرفة للأطفال.

موضوعات متعلقة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى 2 أبريل

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: بهية لاتفرق بين عبد المنعم رياض وعوض عبد الشافي!

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب