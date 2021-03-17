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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة فورية لـ15 حالة تعدِ على الأراضِ الزراعية بالمنوفية (صور)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة، بأن إجمالي ما تم إزالته خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري بلغ 15 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، بمساحة إجمالية (18 قيراطا و20 سهما)، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.

وتم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدى بشبين الكوم بمساحة (١9سهم)، كما تم إزالة فورية لـ(5) حالات تعدى بمركز أشمون بمساحة (قيراط و17 سهما)، وكذا إزالة في المهد لـحالة تعدى بناحية تلا بمساحة (2 قيراط).

وأضاف "الجمل" أنه استمرارا لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد، فقد تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بالباجور، فضلا عن إزالة في المهد لـ(4) حالات تعدى بمركز قويسنا بمساحة (10 قيراط و4 أسهم)، وإزالة حالة تعدى أخر ببركة السبع بمساحة (٤ قيراط)، هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة.

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