ضبط أمين عهدة يبيع سلعًا فاسدة في القليوبية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أمين عهدة لفرع جملة تابع لإحدى الشركات لتجارة الجملة، بمحافظة القليوبية.حيث ضبط بحوزته 19980 عبوة زيت طعام تموينى وبفحصها ظاهريًا تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإنبعاث رائحة كريهة منه وغير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.