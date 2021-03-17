ضبط عصابة تتاجر في الهيروين بسوهاج

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج وبرئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، اليوم الأربعاء، من ضبط بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 8 هواتف محمول - ميزان حساس بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز.وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامي وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطهما غير المشروع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.