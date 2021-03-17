القبض على مالك مصنع يبيع 10 أطنان مخلل فاسد بالشرقية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.وضبط 10 أطنان "مخللات، ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.