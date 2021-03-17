تقرير بريطانى يشيد بمعرض «أسرار مصر الغارقة»: حقق نجاحًا كبيرًا

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بمعرض "أسرار مصر الغارقة" بعد عودة القطع الأثرية التي عرضت به إلى مصر، بعد انتهاء جولتها الخارجية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.ولفت الصحيفة البريطانية إلى أن المعرض، الذي ضم قطعا آثرية تم اكتشافها تحت الماء، في البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية، بدأ جولته العالمية بمعهد العالم العربى بالعاصمة الفرنسية باريس في عام 2015، لينتقل بعدها إلى المتحف البريطانى، ثم متحف رايتبرج بزيوريخ بسويسرا والذي كان المحطة الأخيرة في رحلته الأوروبية في ذلك الوقت.ونقلت الصحيفة عن مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قوله إن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا في كل البلدان التي عرض بها واستقبل عشرات الآلاف من الزوار بمختلف جنسياتهم.وأوضح وزيرى أن المعرض بدأ جولته العالمية بمعهد العالم العربى بالعاصمة الفرنسية باريس في عام 2015، لينتقل بعدها إلى المتحف البريطانى، ثم متحف رايتبرج بزيوريخ بسويسرا ليبدأ بعد ذلك جولته في أربع مدن أمريكية، بدأت عام 2018 بمدينة سانت لويس ثم متحف مينوبوليس للفن بمدينة مينوبوليس ومتحف رونالد ريجان بالمكتبة الرئاسية، بولاية كاليفورنيا، لتنتهى جولته بمتحف فرجينيا للفنون بمدينة فرجينيا.وذكرت الصحيفة أن معرض "أسرار مصر الغارقة"، ضم ٢٩٣ قطعة أثرية من كل من متاحف: المصرى بالتحرير والقومى واليونانى الرومانى، ومكتبة الإسكندرية، فضلا عن قطع اكتشفتها الإدارة العامة للآثار الغارقة.