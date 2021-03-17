أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا فى التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 ألفا و934 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن هناك نحو 9 آلاف و401 مصاب بالفيروس يخضعون للعلاج بالمستشفيات، فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة مليونا و400 ألف حالة.يشار إلى أن التشيك وزعت حتى الآن أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وتم تطعيم 6% من إجمالي عدد السكان.