التحفظ على 6.9 طن كبدة مجمدة فاسدة في الجيزة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.وضبط 6٫9 طن كبدة مجمدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.