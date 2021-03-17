محافظ بورسعيد يثمن منح وزير السياحة «جراند أوتيل» رخصة تشغيل سياحية

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور غادة شلبي نائب الوزير لقطاع السياحة، على موافقتهم بمنح فندق "جراند أوتيل" رخصة تشغيل سياحية موقتة، بعد التنسيق والمتابعة.وأكد محافظ بورسعيد، أن الفندق يمثل إضافة جديدة لمنظومة السياحة بالمحافظة وطاقة فندقية جديدة بأكثر من 300 غرفة وجناح فندقي.وأضاف أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبرى في مجال الاستثمار السياحي، والذي بات واضحا من المشروعات السياحية العملاقة والكيانات الاستثمارية التي قامت غرب بورسعيد وداخل المدينة، بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة نظرا لما توفرة تلك المشروعات السياحية من فرص للعمل للشباب.