تحرير 1262 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.