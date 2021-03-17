تطوير ورصف 29 شارعا فرعيا بـ«الإنترلوك» بحي شرق في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن الانتهاء من تطوير ورصف 29 شارعا فرعيا بحي شرق سوهاج، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.ومن جهته، أوضح عامر عوض، رئيس حي شرق سوهاج، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في 29 شارعا فرعيا بمنطقة شارع الجمهورية بدايةً من نادي التجديف، مشيرا إلى أنه سيتم العمل أيضا في تطوير ورفع كفاءة الشوارع المتفرعة من شارع الجمهورية من الجهة الغربية، وشارع التحرير، وشارع أسيوط سوهاج فور الانتهاء من أعمال تجديد وإحلال المرافق بها.