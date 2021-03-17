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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول» تنفذ 603 برامج تدريبية للعاملين شركاتها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:27 ص
جريدة الدستور
سيد الابنودى
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رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديوكونفرانس، أعمال الجمعية العامة لشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.

وأكد الملا أهمية الاستمرار في تعزيز ثقافة السلامة لدى العاملين والقيادات بقطاع البترول وتنميتها من خلال رفع الوعي والتدريب والمتابعة، خاصة أن مجال السلامة في قطاع البترول شهد اهتمامًا متزايدًا وتطويرًا في الأداء وتطبيق الوسائل الخاصة به، حيث تم تبني تطوير أنظمة وممارسات السلامة وحماية البيئة في برامج التطوير والتحديث بالقطاع باعتبارها ركنا أصيلا في هذه العملية، مؤكدا أن ذلك يستلزم الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم والاهتمام بزيادة الوعي والتدريب والتطبيق للوصول إلى أقصى درجات الحفاظ على السلامة.

وأضاف، أن شركة "بتروسيف" لها دور مهم في تطوير أداء منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة باعتبارها الذراع الفني لقطاع البترول المنوط به تطبيق كل مايتعلق بمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمفهومها الشامل، مشيدًا بتطور نشاطها خلال الفترة الأخيرة، وموجهًا بتكثيف الجهود من أجل زيادة برامج التدريب ورفع الوعي وتعزيز ثقافة السلامة لدى جموع العاملين، وأن يكون ذلك من خلال استخدام الوسائل الإعلامية المتطورة والجديدة مثل بوابة تواصل العاملين بصورة فعالة في بث رسائل توعوية إلى مختلف الشركات بقطاع البترول بما يراعى تجدد وتنويع محتوى هذ الرسائل ضمانًا لفعاليتها في رفع درجة الوعى لدى العاملين بممارسات وأساليب السلامة.

واستعرض المهندس عماد عبدالرازق رئيس شركة "بتروسيف" أهم الإنجازات ونتائج الأعمال التي تحققت خلال عام 2020 والتي شملت مجال التدريب حيث قامت بتنفيذ 603 برنامج تدريبى متنوع لرفع الوعى في مجالات السلامة والأمان الصناعى والبيئة ومواجهة الطوارئ والأزمات وتقييم المخاطر لنحو 11700 متدرب بمختلف المناطق الجغرافية البترولية بالقطاع على مستوى الجمهورية ومواقع العمل المختلفة، بالإضافة إلى تأهيل واعتماد السائقين على برامج القيادة الآمنة، علاوة على تنفيذ برامج تدريبية لتطوير أداء العاملين بإدارات السلامة بقطاع البترول من العناصر المرشحة للإدارة العليا.

كما تم استعراض ما أنجزته الشركة في مجال تحديث وسائل السلامة والوقاية داخل مواقع عمل الشركات البترولية بالمناطق الجغرافية البترولية على مستوى الجمهورية، كذلك نشاطها في حماية البيئة ومكافحة التلوث البحري والنهري من خلال مراكزها المتخصصة، بالإضافة إلى الأعمال التي قامت بإنجازها في مجال نقل ومعالجة المخلفات بمواقع الإنتاج والتخلص الآمن منها.

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