ضبط 28 مخالفة بالأوكازيون الشتوي في بني سويف

أعلن حسن القماش، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، عن شن حملات رقابية مكثفة ومستمرة على المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي والتي حصلت على تراخيص، للتأكد من التزامها بالضوابط التي أقرتها الوزارة والتزام أصحابها بقواعد الأوكازيون وعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض.وقال في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه تم ضبط 28 مخالفة، تتمثل في أوكازيونات وعروض وهمية وبدون تراخيص وبدون وضع السعرين باللغة العربية، وبدون وجود فواتير ضريبية، خلال الفترة البدء في الأوكازيون خلال الشهر الجاري.وأوضح أنه تم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أن المديرية مستمرة في تلقي طلبات المحلات للحصول على تراخيص الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس.