الأمم المتحدة: حظر الأسلحة المفروض على ليبيا «غير مجد إطلاقا»

ذكر تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 "غير مجد إطلاقا".وقال التقرير إن "الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات".واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر 2019 ويناير 2021 ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على "شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها"، مؤكدين أن "هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة".