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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: تسجيل نصف مليون مواطن لتلقى لقاح كورونا بنهاية مارس

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:36 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وكذا موقف توفير اللقاحات للمواطنين.

وفيما يتعلق بالموقف الحالي لحصول المواطنين على اللقاح، أوضحت الوزيرة أن معدل التسجيل اليومي على الموقع الإلكتروني بلغ 20 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن.

وتابعت الدكتورة هالة زايد أنه من المتوقع توريد الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"، بواقع 5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، مضيفة أنه تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن تعليق عدد من الدول استخدام لقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، قالت الوزيرة إنه بحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فإن دولا قليلة قامت كإجراء احترازي بتعليق استخدام مجموعة محددة من اللقاح الموزعة في أوروبا، وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "أسترازينيكا" لقاح ممتاز، مثله مثل اللقاحات الأخرى التي يتم استخدامها، يجب أن نستمر في استخدام اللقاح، ولا يوجد ما يشير إلى عدم استخدامه".

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة أيضا محاور الخطة الإعلامية للتوعية ضد فيروس "كورونا"، والتي تعتمد على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والصحافة، فضلا عن الإعلام الرقمي.

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