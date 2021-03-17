زيادة وتيرة العمل.. زايد تستعرض «الجهود الكبيرة» لمواجهة فيروس كورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وكذا موقف توفير اللقاحات للمواطنين، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.وعلى الصعيد المحلي، وفقا لما عرضته الوزيرة، فإن وزارة الصحة اتجهت إلى زيادة وتيرة العمل في المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، عن طريق وضع تمركزات ثابتة في الأماكن الأكثر إصابة، عبر تجهيز فرق الرعاية الأساسية داخل عيادات متنقلة مجهزة، وتحريكها طبقا للموقف الوبائي في جميع الإدارات الصحية، مضيفة أنه تجري عملية متابعة مستمرة لأرصدة الأدوية والمستلزمات، وتنسيق القوة البشرية اللازمة، بالإضافة إلى زيادة توريد الأكسجين لتوفير مخزون استراتيجي.