ضبط عاطلين بحوزتهما 120 طربة حشيش بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين يتاجران في مخدر الحشيش في العاشر من رمضان.أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية قيام شخصين بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفان محمول وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.