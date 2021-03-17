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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الباروكى» يخوض آخر تجربة سباحة بالنيل الجمعة استعدادًا لعبور المانش

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:22 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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يستعد السباح المصري سيد الباروكى لمحاولة التدريب الأخيرة للسباحة لمسافة طويلة استعدادًا لعبور المانش بزعانف المونو، لأول مرة في العالم في يوينو القادم بإشراف السباح خالد شلبى.

وتنطلق إشارة بدء المحاولة من مرسى النادى الأهلى بالجزيرة، بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب وشخصيات رياضية، للسباحة لمسافة 15 كيلو فى مياه النيل حول جزيرة الوراق لمسافة 15 كيلو والتى تعادل قرابة 30 كيلو من مياه البحر لصعوبة السباحة فى مياه النيل.

وقال السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط مدرب الباروكى أن محاولة السباحة والانطلاق سوف تبدء من مرسى النادى الأهلى بالجزيرة مرورا بالدوران حول جزيرة الوراق والعبور أسفل كوبرى تحيا مصر والعودة مرة أخرى إلى مرسى النادى الأهلى تحت إشراف وإعداد السباح العالمى خالد شلبى المسئول عن محاولة عبور بحر المانش لأول مرة فى التاريخ بالزعانف وبمساعدة السباحة الأولمبية شيرويت حافظ.

وأوضح شلبي في بيان له، أن الباروكى يهدف الي دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ليصبح أول سباح في العالم يعبر المانش بطول 32 كم سباحة بالزعانف في 30 يونيو المقبل.

ويعد الباروكى أول عربى أفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين فى موسوعة الأرقام القياسية.

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