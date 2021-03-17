رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحجرف»: ندعم جهود مصر بشأن قضية فلسطين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:42 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
طباعة
قال نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن المجلس يدعم جهود مصر لإنهاء الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون متمسكة بدولة فلسطينية وفق حدود 67.

وأضاف «الحجرف» خلال انطلاق اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، أن دول مجلس التعاون تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، مشيرًا إلى أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن أي أعمال تقوم بها إيران في الجزر الإماراتية الثلاث باطلة ولاغية، مؤكدًا أن مجلس التعاون يرفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث.

وأكد «الحجرف» على أهمية تفعيل آلية العمل العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن مجلس التعاون يشدد على كل مقررات بيان العلا.

وأضاف أن مجلس التعاون يقف مع السعودية في كل إجراءات حفظ أمنها، مؤكدًا أن إيران تواصل دعم الميليشيات وزعزعة استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات مستقبلية مع إيران يجب أن تشمل الصواريخ البالستية والملف النووي.

وأشار إلى ضرورة التكامل الخليجي وضرورة التعاون بشئون العمالة والأمن الغذائي، مضيفًا أن إيران تواصل دعم الميليشيات وزعزعة استقرار المنطقة.

وأكد «الحجرف» على أن مجلس التعاون الخليجي يدعم جهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة وفق المرجعيات الثلاث، مشيرًا إلى أن المجلس الوزاري يدين استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين في مأرب.

وأضاف «الحجرف» أن مجلس الوزراء لمجلس التعاون يدين مواصلة إيران تهريب السلاح إلى الحوثيين، مشيدًا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، مؤكدًا على ضرورة بدء تحقيق بجريمة حرق مركز المهاجرين بصنعاء بعد استهدافه بمقذوفين.

وأشار إلى أنه يجب الوصول إلى خزان صافر لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر، مدينًا استهداف ميليشيا الحوثي لمركز احتجاز مهاجرين في صنعاء، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تتخذ من المدنيين اليمنيين دروعًا في مأرب.

وأضاف «الحجرف» أن مجلس التعاون يدعم إجراءات حكومة الكاظمي في التأكيد على سيادة الدولة العراقية، كما يدعم الحفاظ على سيادة العراق ووحدته الوطنية.

موضوعات متعلقة

عودة الرحلات | موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: بهية لاتفرق بين عبد المنعم رياض وعوض عبد الشافي!

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب