«الحجرف»: ندعم جهود مصر بشأن قضية فلسطين

قال نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن المجلس يدعم جهود مصر لإنهاء الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون متمسكة بدولة فلسطينية وفق حدود 67.وأضاف «الحجرف» خلال انطلاق اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، أن دول مجلس التعاون تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، مشيرًا إلى أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن أي أعمال تقوم بها إيران في الجزر الإماراتية الثلاث باطلة ولاغية، مؤكدًا أن مجلس التعاون يرفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث.وأكد «الحجرف» على أهمية تفعيل آلية العمل العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن مجلس التعاون يشدد على كل مقررات بيان العلا.وأضاف أن مجلس التعاون يقف مع السعودية في كل إجراءات حفظ أمنها، مؤكدًا أن إيران تواصل دعم الميليشيات وزعزعة استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات مستقبلية مع إيران يجب أن تشمل الصواريخ البالستية والملف النووي.وأشار إلى ضرورة التكامل الخليجي وضرورة التعاون بشئون العمالة والأمن الغذائي، مضيفًا أن إيران تواصل دعم الميليشيات وزعزعة استقرار المنطقة.وأكد «الحجرف» على أن مجلس التعاون الخليجي يدعم جهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة وفق المرجعيات الثلاث، مشيرًا إلى أن المجلس الوزاري يدين استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين في مأرب.وأضاف «الحجرف» أن مجلس الوزراء لمجلس التعاون يدين مواصلة إيران تهريب السلاح إلى الحوثيين، مشيدًا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، مؤكدًا على ضرورة بدء تحقيق بجريمة حرق مركز المهاجرين بصنعاء بعد استهدافه بمقذوفين.وأشار إلى أنه يجب الوصول إلى خزان صافر لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر، مدينًا استهداف ميليشيا الحوثي لمركز احتجاز مهاجرين في صنعاء، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تتخذ من المدنيين اليمنيين دروعًا في مأرب.وأضاف «الحجرف» أن مجلس التعاون يدعم إجراءات حكومة الكاظمي في التأكيد على سيادة الدولة العراقية، كما يدعم الحفاظ على سيادة العراق ووحدته الوطنية.