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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

آليات الاحتلال تجرّف مقابل استراحة الحرم الإبراهيمي وراس كركر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:21 ص
الحرم الإبراهيمي
الحرم الإبراهيمي
وكالات
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جرفت آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 دونمات واقتلعت أشجار زيتون في راس كركر شمال غرب رام الله.

وقال المتضرر نعمان نوفل لوكالة فلسطين الجديدة، إن آليات الاحتلال جرفت خمسة دونمات من أرضه، واقتلعت أكثر من 20 شجرة زيتون.

وأضاف نوفل، ان قوات الاحتلال استولت على 38 دونما من أرضه خلال العامين الماضيين، وتمنعه من دخول 12 دونما المتبقية لزراعتها وحرثها.

كما قامت آليات الاحتلال الإسرائيلي، بأعمال تجريف أمام مبنى قديم مقابل استراحة الحرم الابراهيمي.

وأفادت لجنة اعمار الخليل، بأن مستوطنين قاموا بأعمال مجهولة داخل مبنى قديم مقابل استراحة الحرم الابراهيمي، في منطقة تعتبرها سلطات الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة، وتمنع دخول لجنة الاعمار اليها، او ترميم المباني فيها.

وأوضحت أن المبنى يعود لعائلة ادريس، ومدخلها من حارة بني دار، وقد سلّمته سلطات الاحتلال للمستوطنين.

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