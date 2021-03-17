فلسطين: وصول دفعات من لقاح فايزر وأسترازنيكا

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة: إن وزارة الصحة ستتسلم اليوم وغدًا 38 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، و24 ألف لقاح "أسترازنيكا".وأوضح الشخرة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة ستبدأ يوم الأحد المقبل بالتطعيم، مشيرًا إلى أنه سيتم تخزين لقاح أسترازنيكا لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.