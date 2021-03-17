أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 9 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية.وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 36 قضية أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، وضبط 1548 مخالفة مرورية متنوعة.وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 241 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.