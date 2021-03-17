مصر للطيران تسير 47 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، ٤٧ رحلة جوية، بمعدل ٢٩ رحلة دولية، و١٣ رحلة داخلية، و٥ رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من ٣٨٨١ راكبًا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من واشنطن، لاجوس، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، امستردام، روما، ميلانو، دبي، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.