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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:34 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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يُقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي في المنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ضمن حفلات الموسم الثاني للمركز، حفل الرباعي الوتري "دي اميتشي"، في الثامنة مساء السبت 20 مارس، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يقدم رباعي "دي إميتشي" من الموسيقى الكلاسيكية ما كُتب خصيصى للرباعي الوتري، حيث يقدم من أعمال "موتسارت": "رباعي وتري" رقم 15، في سلم (ري) الصغير، ومن مؤلفات "شوبرت" رباعي وتري "روساموند" رقم 13 مُصنف 29، في سلم (لا) الصغير..

يتكون رباعي "دي اميتشي" من: عازف الفيولينة الأول" مدحت عبد السلام، خريج كونسرفتوار القاهرة عام 1982، حصل على شهادة virtuosite، ثم درس بفرانكفورت - ألمانيا، عمل بكونسرفتوار جنيف، وأوركسترا أوبرا زيورخ، ويشارك بالعزف الفنان أحمد على – عازف الكمان الأساسى بأوركسترا أوبرا القاهرة ومدرس آلة الفيولينة ببيت العود العربى.

ويضم الرباعى الفنانان: محمود زكريا - صوليست الفيولا بأوركسترا القاهرة السيمفونى ومدير أوركسترا سينكوب، والفنان شادى حنا رائد مجموعة التشيللو بالأوركسترا والحاصل على الجائزة الأولى بمهرجان دبى الدولى للسلام 2008، وشهادة التميز فى الفنون من وزارة الثقافة والسياحة بكوريا الجنوبية.

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