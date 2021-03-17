رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: الطلب على لقاح استرازينيكا لا يزال «قويًا»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:33 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن الطلب على لقاح أكسفورد - أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في المملكة المتحدة لا يزال " قويا على نحو لا يصدق" وذلك على الرغم من وقف سلسلة من دول الاتحاد الأوروبي استخدام اللقاح في برامج التطعيم الخاصة بها.

ونسبت صحيفة الاندبندنت البريطانية - في سياق تقرير أوردته في موقعها على شبكة الانترنت اليوم الأربعاء- إلى هانكوك قوله إن المنظمين البريطانيين يبقون الآثار الجانبية للقاح "قيد المراجعة" ولكن في الوقت الحالي لا يوجد دليل يربط بين جرعة أسترازينيكا وجلطات الدم.

وأشارت الصحيفة من جانبها إلى أن تصريحات هانكوك بعد أن انضمت لاتفيا والسويد إلى قائمة متزايدة من الدول لإيقاف حملات التطعيم بعد الإبلاغ عن حدوث جلطات لدى عدد صغير من المرضى الذين تلقوها في القارة الأوروبية في حين تواصل دول مثل بولندا وبلجيكا استخدامها.

وعلقت شركة استرازينيكا والوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية وهيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة إن اللقاح آمن وشجعت البلدان على الاستمرار في استخدامه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من دعم عدة جهات تنظيمية للقاح، قالت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا إنهم سينتظرون حتى تنشر الوكالة الأوروبية للأدوية نتائج التحقيق الذي بدأته في أعقاب تقارير الجلطات الدموية. وقالت الوكالة إنه من المستبعد أن تغير نتيجة التحقيق توصيتها بشأن الدواء.

موضوعات متعلقة

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى 2 أبريل

أول تحرك من جامعة قناة السويس في واقعة «الرشوة الجنسية»


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: بهية لاتفرق بين عبد المنعم رياض وعوض عبد الشافي!

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب