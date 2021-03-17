وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان في كوريا الجنوبية

وصل وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن إلى سيول اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع المسئولين الكوريين الجنوبيين بهدف إعادة تأكيد التزامهما المشترك تجاه كوريا الشمالية وطموحات بكين المتزايدة.وكوريا الجنوبية هي المحطة الثانية من أول جولة لهما في الخارج. وكوريا الجنوبية مثل اليابان حليفة رئيسية للولايات المتحدة في المنطقة.وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعزيز علاقات الولايات المتحدة مع شركائها التقليديين في آسيا بينما تواصل الصين إظهار قوتها.وقبل مغادرته طوكيو، اتهم بلينكين بكين بأنها تمارس قمعًا متزايدًا على أراضيها و"عدوانية أكبر في الخارج"، مستشهدًا على وجه الخصوص بملفات بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي وتايوان.