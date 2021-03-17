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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مركز علاج طبيعى غير مرخص وأدوية غير مسجلة بالمنوفية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:18 ص
ضبط مركز علاج طبيعى
ضبط مركز علاج طبيعى
ولاء القاضى
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شنت إدارة العلاج الحر، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الدوائية والطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة مركز علاج طبيعي بشبين الكوم، بعد ورود معلومات تفيد أن المركز يقوم بمزاولة نشاط العلاج الطبيعي، بأشخاص غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة بالمكان.

وأكدت المعلومات أن المركز يفتح أبوابه لاستقبال المرضى، ويقوم بصرف مستحضرات عشبية للمرضى مجهولة المصدر وأدوية تخسيس غير مسجلة بقطاع الصيدلة، بالإضافة لحقن المرضى ببعض المستحضرات والحقن الغير آمنة، وأثناء الحملة تلاحظ لمفتشى الحملة انتشار السرنجات المستخدمة داخل المركز، وعدم التخلص منها بطريقة آمنة، وقد قام مفتشي الحملة بإثبات المخالفات المذكورة وقامت اللجنة باستدعاء الشرطه لإثبات تلك الوقائع.

وحرز مفتشي الصيدلة بالحملة مخالفات دوائية بعدد كبير من العبوات، الوحدات، الأمبولات سرنجات لمستحضرات متنوعة، تمثلت فى مستحضرات عشبية وطبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان غير مصرح له بذلك، ويتم تداولها بالمكان مما يعرض المرضى للخطر، بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من سرنجات الأنسولين غير مستخدمة، والتى يستعملها المركز فى حقن المرضى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتم تحرير محضر أمن دولة طوارئ، علما بأنه تكررت المخالفات الواردة بالمحضر لنفس المكان منذ عدة أشهر، وسيتم استمرار الحملات المكثفة بصحة المنوفية لمتابعة سوق الدواء والمنشآت الطبية.

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